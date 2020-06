Verschillende toppers gaan twee uur lopen om loopsport te promoten

Heel wat toppers zullen vandaag bij elkaar komen in het Koning Boudewijnstadion.

Daar zullen de topatleten de loopsport promoten door een twee uur durende estafettetocht te lopen. Ze zullen dat doen onder begeleiding van enkele dj's.

In totaal zullen er 17 atleten deelnemen aan de tocht, waaronder de drie Borlées, marathontoppers Koen Naert en Bashir Abdi, hordesprintster Anne ­Zagré en olympische 4x100m-kampioenes Kim Gevaert, Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo.

Bashir Abdi kijkt er bij Sporza alvast naar uit. "Het is een geweldige manier om aan de buitenwereld te tonen dat sport blijft bestaan en dat we er zullen in slagen om deze crisis te overwinnen. Ik hoop dat iedereen een beetje in vorm is, want er zal goed doorgelopen worden. Ik kijk er enorm naar uit om mijn collega Koen Naert en de Memorial-organisatoren terug te zien. Het is veel te lang geleden, het zal een emotionele bijeenkomst worden."