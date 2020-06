Oekraïense Katjoesjtsjeva sterft na oververhitting tijdens race van 42 mijl

De loopwereld is in rouw om de dood van Katerina Katjoesjtsjeva. Een 33-jarige Oekraîense ultraloopster raakte oververhit tijdens een wedstrijd en overleed later in het ziekenhuis.

Na een ultralooprace van 42 mijl (bijna 70 km) merkte de organisatie dat de Oekraïense nooit aan de finish is verschenen. Men ging uit van een kidnapping. Na een zoektocht van 8 uur werd ze gevonden in kritieke toestand bij een temperatuur van 38°C. Daarop werd een ziekenwagen gebeld waar ze hoopten dat Katjoesjtsjeva er opnieuw bovenop zou komen. Maar enkele uren later werd een beroerte haar te veel. "Katerina was een fantastische loopster en een geweldig persoon", schrijft de internationale bond voor ultrarunners. "We zullen haar altijd herinneren voor haar vriendelijkheid en grote glimlach.'