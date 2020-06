Sacoor uitgeput na reis, maar Borlée legt er meteen de pees op: "Ik had het gevoel dat ik om 3u 's nachts aan het trainen was"

Jonathan Sacoor is weer in het land. De grote belofte van de Belgische atletiek zat drie maanden vast in Chili, bij de ouders van zijn vriendin. Intussen heeft zijn trainer, Jaecques Borlée, er alweer direct na zijn aankomst de pees opgelegd.

72 uur is Sacoor onderweg geweest. "Vrijdag ben ik na een lange reis in Amsterdam geland, waar mijn ouders me ophaalden. Er waren geen rechtstreekse vluchten vanuit Santiago en ik was verplicht over te stappen in Brazilië. Ik mocht de luchthaven van São Paulo niet uit, ik mocht niet eens mijn valies ophalen", doet hij zijn verhaal in HLN.

"Twee nachten zat ik op een hotelkamer voor ik mijn overzeese vlucht had. Ik had vier dagen een mondmasker op - ik deed dat alleen af om te slapen. Toen ik Jacques Borlée vrijdag belde om te zeggen dat ik terug was, antwoordde hij: 'Kom morgen maar wat joggen in het bos. Dat is goed voor je motivatie.'"

Meteen weer back to business dus. "Deed er niet toe dat ik 72 uur onderweg was geweest en een tijdverschil van zes uur te verteren had. Zondag kreeg ik rust, maar de dagen erna... Ik had het gevoel dat ik om drie uur 's nachts aan het trainen was. En vandaag waren mijn kuiten helemaal verzuurd. Ik merk dat ik mijn spikes al twee weken niet meer aan had."