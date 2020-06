Wereldkampioen 100m hangt schorsing boven het hoofd

De Amerikaanse sprinter Chris Coleman moet rekening houden met een schorsing na het missen van een dopingcontrole. Het is al de derde binnen een jaar tijd, wat tot een schorsing kan leiden.

Chris Coleman staat niet bekend vanwege zijn perfecte blazoen. In 2019 werd hij wereldkampioen op de 100m springt maar in de aanloop naar dat WK had hij drie dopingcontroles op een jaar tijd gemist. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA trok toen de zaak in enkele weken voor het WK.

Maar ook op 9 december 2019, na het WK, heeft Coleman een dopingtest gemist. Drie gemiste tests of fouten in de whereabouts kunnen leiden tot een schorsing. De andere gemiste tests waren op 6 juni 2018, 16 januari 2019 en 26 april 2019.

Op Twitter laat Coleman weten dat hij niets verkeerd heeft gedaan en enkel weg was om kerstinkopen te doen. " Enkele dagen geleden kwam de AIU tot het besluit dat ik op 9 december 2019 een test gemist heb. Ik teken ook al maanden beroep aan tegen dat besluit. Op het moment van de test was ik kerstboodschappen aan het doen. Ik hoorde pas een dag later dat ik een test gemist had", klinkt het bij Coleman.