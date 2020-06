Noors toptalent breekt Europees record op "Impossible Games", ook wereldrecord op de 300 meter horden

Gisterenavond stonden de "Impossible Games" op het programma in Oslo. Het ging om een atletiekevenement en er waren meteen enkele knappe prestaties. Zo haalde Armand Duplantis het van Renaud Lavillenie in het polsstokspringen en er werd een Europees record en een wereldrecord gelopen.

Armand Duplantis is een Zweeds toptalent die aan het opkomen is in het polsstokspringen. Hij kwam uit tegen zijn grote concurrent, Renaud Lavillenie (de Fransman deed het van thuis uit), maar volgens Het Nieuwsblad won Duplantis met een sprong van 5m86. Lavillenie raakte niet verder dan een sprong over 5m81.

Het jonge Noorse toptalent Jakob Ingebrigtsen maakte dan weer indruk op de 2.000 meter. Hij liep het uit in 4:50.01 en het is meteen een Europees record. De vorige recordtijd was 4:51.39 en deze tijd was in 1985 gelopen.

Ook op de 300 meter horden, net zoals de 2.000 meter een ongebruikelijke discipline, werd een nieuw record gelopen. Karsten Warholm liep met 33.78 zelfs een nieuw wereldrecord. Het vorige wereldrecord was namelijk 34.48.