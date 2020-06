Wereldkampioene op de 400 meter voorlopig geschorst wegens dopingonderzoek

Salwa Eid Naser werd vorig jaar wereldkampioen op de 400 meter na een indrukwekkende tijd, maar nu loopt er ook een onderzoek naar haar. Zo zou ze gezondigd hebben tegen de regels rond de whereabouts. Daardoor is ze voorlopig geschorst.

Vorig jaar maakte Salwa Eid Naser heel wat indruk. Op het WK in Qatar liep ze namelijk een zeer indrukwekkende tijd: 48"14. Het was de op twee na snelste tijd aller tijden. Volgens Sporza werd ze op het WK 2017 in Londen al tweede.