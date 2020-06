Borlées azen op revanche in de Container Cup: "Klaar voor een nieuwe editie"

Zowel Kevin, Jonathan als Dylan Borlée waren de voorbije weken te zien in de Container Cup. De broers hebben zich geamuseerd en volgend jaar willen ze opnieuw deelnemen. Ze azen op revanche.

De drie broers eindigden niet in de Top 10. Kevin Borlée werd 21ste, Dylan Borlée 15de en Jonathan was de beste van de broers op de 13de plaats. "Het leefde onder de atleten. Het was heel fijn om te doen", aldus Jonathan Borlée bij Sporza.

Ook Kevin Borlée vond het leuk. "Het competitiebeest kwam naar boven. De volgende keer mogen er wel maar meer sprintonderdelen in. Ik wist dat het fietsen niet goed ging gaan."

Dylan Borlée kijkt zelfs al uit naar een nieuwe editie. "Het was zeer leuk om met andere sporten kennis te maken. Ik kijk uit naar de volgende editie."