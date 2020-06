Ex-topsprinter Bobby Joe Morrow, de man die Carl Lewis en Usain Bolt voorafging, is overleden

Usain Bolt was een legende in de atletiek, maar voor de iets oudere atletiekliefhebbers was Bobby Joe Morrow dat evenzeer. De Amerikaan triomfeerde op de Spelen van 1956 met drie gouden medailles. Op 84-jarige leeftijd is Morrow overleden.

Morrow stierf in zijn eigen huis in Texas. Dat heeft zijn familie laten weten. De atletiekwereld moet zo afscheid nemen van de topsprinter van weleer. De Olympische Spelen van Melbourne zouden uitgroeien tot het hoogtepunt van zijn carrière. Bobby Joe Morrow liep daar naar de gouden medaille op twee individuele nummers: de 100m en de 200m. Daarnaast was hij ook nog de laatste loper van het Amerikaanse estafetteteam. Ook in die discipline zorgde hij mee voor goud. SLECHTS 3 ANDEREN EVENAARDEN HEM IN DE SPRINT Morrow was op dat moment de tweede atleet in de geschiedenis die driemaal goud veroverde op de sprintnummers. Enkel Jesse Owens had hem dat voorgedaan. Nadien kregen ze nog navolging van Carl Lewis en Usain Bolt.