Opvallend: marathon van Boston gaat voor het eerst in 130(!) jaar niet door

De marathon van Boston gaat dit jaar niet door. Het is een primeur, want volgens Het Nieuwsblad is het de eerste keer sinds 1897 dat de marathon niet georganiseerd kan worden. De boosdoener is uiteraard het coronavirus.

Er nemen normaal zo'n 30.000 mensen deel aan de wedstrijd en er zijn altijd zo'n half miljoen toeschouwers aanwezig. Voor de lopers zal er wel een virtuele editie zijn waar ze aan kunnen deelnemen.