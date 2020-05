Kevin Borlée: een Belgische atleet met een indrukwekkend palmares

Wie volgend jaar het beste van zichzelf zal geven op de Olympische Spelen, is uiteraard Kevin Borlée. Hij wordt gezien als één van de meest succesvolle Belgische atleten ooit. Zo werd hij onder meer drie keer Belgisch kampioen op de 200 meter en acht keer Belgisch kampioen op de 400 meter.

Het succes van Kevin Borlée begon al op 18-jarige leeftijd in 2006. Dan werd hij Belgisch kampioen op de 400 meter. Een jaar later zou hij het kunststukje herhalen en wordt hij ook Belgisch kampioen op de 200 meter.

In 2008 zou hij voor het eerst deelnemen aan een Olympische Spelen en op 20-jarige leeftijd mocht hij zich toch een revelatie noemen in Peking. Hij zou namelijk een Belgisch record lopen op de 400 meter. Het was echter niet voldoende voor de finale. Op de 4x400 meter estafette haalde Borlée wel de finale. Samen met Cédric Van Branteghem, Arnaud Ghislain en zijn broer Jonathan Borlée haalde Kevin de vierde plaats (ze werden tijdens de Spelen zelf vijfde, maar door de diskwalificatie van Rusland mocht de Belgische ploeg een plaats opschuiven).

Belgische sportploeg van het jaar

Een jaar later (2009) volgde het WK in Berlijn. Ook hier haalde Kevin Borlée de finale op de 400 meter net niet. Op de 4x400 meter haalde hij dan weer, samen met Antoine Gillet, Nils Duerinck en Cédric Van Branteghem de vierde plaats. In België werd de 4x400 meter estafetteploeg beloond met de prijs van ‘Belgische sportploeg van het jaar’.

De jaren die volgden, bleef Kevin Borlée maar bevestigen. Het werd duidelijk dat de 400 meter en de 4x400 meter zijn favoriete disciplines waren. Enkele hoogtepunten zou hij bereiken in 2010. Hij behaalde samen met de estafetteploeg de zilveren medaille op de 4x400 meter tijdens het WK Indoor in Doha en op het EK in Barcelona was hij de sterkste op de 400 meter. Vooral zijn eindspurt in de finale was zeer indrukwekkend. Met de 4x400 meter ploeg werd Borlée derde op het EK.

Het EK Indoor in Parijs in 2011 moest opnieuw een hoogtepunt worden voor de 4x400 meter. Ze haalden met 3.06,57 een Nationaal record, maar het was niet voldoende voor de overwinning. De ploeg moest tevreden zijn met de bronzen medaille. Een derde plaats zou Borlée ook individueel halen op het WK in Daegu in hetzelfde jaar.

In 2012 kreeg Kevin Borlée een nieuwe kans om zich te tonen op het grootste sportevenement ter wereld: de Olympische Spelen. Hij haalde zowel individueel op de 400 meter als met de estafetteploeg op de 4x400 meter de finale, maar hij moest in beide disciplines tevreden zijn met de vijfde plaats. In hetzelfde jaar bereikt hij wel een hoogtepunt in de Diamond League. Zo won hij de Memorial Van Damme en haalde hij ook de eindoverwinning van de Diamond League. Met de estafetteploeg haalde hij de gouden medaille op het EK in Zürich.

Estafetteploeg

Met de estafetteploeg bleef hij het in de jaren nadien goed doen. Zo haalden ze nog vier Europese titels (waaronder twee titels op EK Indoor). Ze werden ook nog twee keer derde op een WK, waaronder die van Doha vorig jaar. Op individueel vlak haalde Borlée, buiten nog enkele Belgische titels, de zilveren medaille op het EK van 2018 in Berlijn.

In de "mixed relay" is Kevin Borlée er voorlopig nog niet in geslaagd om een podium te behalen, maar op het WK in Doha werden ze wel zesde. De "mixed relay" is een discipline waarbij de Belgian Tornados samen moeten werken met de Belgian Cheetahs. Op de foto zien jullie bijvoorbeeld Hanne Claes en Camille Laus.

Kevin Borlée kreeg in België enkele beloningen voor zijn, tot nu toe, sterke carrière. Zo kreeg hij al drie keer de Gouden Spike en mocht hij in 2011 een Nationale trofee ontvangen voor sportverdienste.

Volgend jaar wordt Borlée 33 jaar oud, maar toch hoopt hij nog een keer te kunnen schitteren op misschien wel zijn laatste Olympische Spelen. Kan hij stunten op de 400 meter of met de estafetteploeg op de 4x400 meter? Het antwoord krijgen we volgend jaar.