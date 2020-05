Thibau Nys is zijn record kwijt op de 1.500 meter, maar niet aan loper Dylan Borlée

Met Dylan Borlée waagde de derde broer zich aan de Container Cup na Jonathan en Kevin vorige week. Hij nestelde zich mooi tussen zijn twee broers. Maar dé verrassing van de avond kwam van voetballer Dennis Praet.

Dylan Borléé liep de voorlopig tweede tijd op de 1.500 meter en deed daarmee beter dan zijn broers. De jonge Thibau Nys bleek toch een te snelle tijd te hebben neergezet. Maar een twintigtal minuten later lukte het Dennis Praet toch om eronder te duiken. Met 7 tienden verschil klopte hij de tijd van Nys en zo is er een nieuwe recordhouder in het lopen.

In het golfen toont Praet ook nog eens zijn kunsten. Met 153 meter komt hij op de tweede plaats te staan, enkel Arthur Van Doren kon het ballletje verder slaan.

Het roeien is een proef die nooit liegt en waar velen sneuvelen, ook Dylan Borlée. Met een 20e tijd nestelt hij zich in het pak waardoor een toptijd dan al schier onmogelijk lijkt. Dennis Praet doet het beter met een 4e tijd.

Maar om de toptijd van Greg Van Avermaet te kunnen kloppen, moet je ofwel een zeer goede fietser zijn ofwel minstens een halve minuut voorsprong hebben. Dat lukte Praet niet, hij eindigde in het fietsen op de 12e plaats op zo'n 45 seconden van Van Avermaet. Borlée deed er zelfs 5 minuten over.

In het algmeen klassement valt Praet net buiten de top 3 met een tijd van 9:51. Dylan Borlée wordt 12e met 10:45. Daarmee doet hij het beter dan Kevin, maar slechter dan Jonathan.