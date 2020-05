Dylan Borlée haalt motivatie uit uitstel van de Spelen: "We gaan nog sterker zijn met de 4x400"

Dylan Borlée maakt deel uit van de Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter. Normaal zou hij binnen enkele maanden meelopen voor de prijzen in Japan, maar die plannen werden met een jaar uitgesteld.

Op het Europees kampioenschap blonk de Belgische estafetteploeg al uit, maar of ze op Olympisch niveau mee kunnen strijden is nog af te wachten. Het uitstel van de Spelen in Tokio met een jaar zouden zou er voor kunnen zorgen dat de Belgen nog beter voorbereid zijn.

"Of het uitstel van de Spelen een klap was? Nee, ik ben iemand die altijd positief blijft. Ik bekijk het uitstel als een voordeel. Dit jaar zouden we met de 4x400 meter al sterk geweest zijn, maar volgend jaar gaan we nog sterker zijn. We worden elk jaar beter en nu hebben we nog een extra jaar gekregen om stappen te zetten", legde hij uit in Het Nieuwsblad.