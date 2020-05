Russische atlete kreeg 200.000 dollar aangeboden om te werken als escorte

De Russische atlete Darya Klishina is een talentvolle verspringster. In 2011 en 2013 werd ze nog Europees Kampioen indoor en in 2017 pakte ze zilver op het WK outdoor. Toch kreeg ze een aanbieding om een opvallende carrièreswitch te doen.

In een interview bekent Klishina dat ze benaderd is geweest door een Amerikaan om te werken als escorte. "Ik kreeg bericht van een anonieme persoon uit de VS. Enkele maanden geleden stuurde hij me een persoonlijk bericht op Instagram. Ik had zelf nooit verwacht om zoiets te ontvangen maar ben niet iemand die dan die man begint uit te schelden. Ik heb dus vriendelijk geweigerd", aldus Klishkina. Maar daar liet de anonieme Amerikaan het niet bij. "Wacht wacht, je kent de voorwaarden nog niet", antwoordde hij volgens de Russissche. "Hij vood me 180.000 euro per maand aan. Zie ik er nu echt uit als een vrouw die zoiets zou aanvaarden?" Dit bericht bekijken op Instagram Miss you summer 🌞 Скучаю по лету 🌞 #weekend #saturday #miami #sunshine #charming Een bericht gedeeld door The official Darya Klishina (@dariaklishina) op 18 Jan 2020 om 11:45 (PST)