Twee Belgian Cheetahs gaan rond hun kot lopen voor Rikolto

Ook nu de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld zijn, onderhouden de Belgian Cheetahs uiteraard hun conditie. Helemaal nuttig is dat als ze het kunnen koppelen aan een goed doel. Dat doen Hanne Claes en Camille Laus alvast.

Voor de loopsters van het 4x400 estafetteteam kwam het uitstel van de Spelen toch hard binnen. "De week erna liepen we allemaal een seconde trager op training. De motivatie om ons de verzuring in te lopen was weg. Onze coach Jacques Borlée heeft het roer omgegooid, zodat we gemotiveerd blijven in afwachting van een volgende wedstrijd. Alles is nu dat tikkeltje meer fun en minder presteren", schetst Camille Laus de situatie.

Er is nu wel de mogelijkheid om zich in te zetten voor het goede doel. Voor Rikolto bijvoorbeeld. Rikolto is een organisatie die zich wereldwijd boerenfamilies en hun organisaties ondersteunt opdat deze zich uit de armoede kunnen werken en de toekomst van ons voedsel kunnen veiligstellen. Rikolto loopt ook elk jaar mee op de 20 km van Brussel.

FINANCIËLE TEGENVALLER

"Dat de 20 km niet doorgaat, is voor hen een grote financiële tegenvaller", weet Hanne Claes. "Daarom lanceerde Rikolto #rondjekot: loop, wandel of fiets rond je kot en laat je sponsoren. Camille en ik zullen op 31 mei meelopen." Ten huize Claes beseft men maar al te goed welke goede dingen Rikolto allemaal doet. De vader van Hanne werkt al dertig jaar voor de organisatie.