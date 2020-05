"De Container Cup": Borlées doen het uitstekend, vooral Jonathan verrast

Gisteren was het in "De Container Cup" de beurt aan twee sporters uit de atletiekwereld: Kevin en Jonathan Borlée. Ze konden beide niet de eerste plaats halen bij het lopen, maar in andere disciplines toonde ze zich dan weer wel.

Kevin Borlée liep bij het lopen aan een snelheid van 20km/u, maar hij kon niet versnellen, waardoor hij "slechts" de zevende tijd had. Hij deed het wel sterk bij de Monkey Bars (75 stuks) en de Benchpress (100 kilogram, terwijl hij zelf maar 69 kilogram weegt). Kevin Borlée werd uiteindelijk 14de door een mindere fiets-en roeiproef . Jonathan Borlée deed het beter. In het lopen haalde hij de tweede tijd en bij de Monkey bars was hij goed voor 80 stuks. Bij het golf sloeg hij 144 meter ver en Jonathan Borlée kon 90 kilogram tillen bij de Benchpress. In de fietsproef had hij het echter knap lastig, waardoor hij tevreden moest zijn met de achtste plaats in het eindklassement. Oliver Naesen staat nog steeds aan de leiding.