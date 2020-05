Broertjes Borlée wagen zich aan Container Cup

Kevin en Jonathan Borlée zijn de volgende deelnemers van de Container Cup. Het eerste doel zal het kloppen zijn van Thibau Nys op de loopband zijn.

De jonge Nys-junior verbaasde vriend en vijand door de loopband op zijn maximale snelheid te zetten en 22 km/u te lopen. Het is nu aan de Borlées om beter te doen.

Ze zijn alleszins heel competitief. "We willen altijd winnen. Daar kwam vroeger geregeld ruzie van, maar dat is nu voorbij", zegt Jonathan bij HNB. Jonathan heeft vorig jaar niet veel wedstrijden gelopen en dit jaar worden de Olympische Spelen uitgesteld. "Elke wedstrijd die ik in 2020 nog zou kunnen lopen, zou me deugd doen."

Zijn broer en ex-Europees kampioen Kevin Borlée heeft minder nood aan wedstrijden. "Enkel als het een grote wedstrijd is, ik heb ervaring genoeg", klinkt het. Hij denkt wel dat het uitstellen van de Olympische Spelen goed nieuws kan zijn voor de Belgische 4x400m ploeg aangezien Jonathan Sacoor dan ook weer een jaartje ouder is.

De te kloppen tijd is nog altijd die van Oliver Naesen: 09:48:40