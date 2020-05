"Een sport moet zelf beslissen of het evenementen kan organiseren, ook zonder goedkeuring van de autoriteiten"

Sebastian Coe, voorzitter van World Athleticsk, vindt dat de sportwereld ook eigen beslissingen moet durven nemen tijdens de coronacrisis en niet afhankelijk moet zijn van overheden.

"We moeten ons laten leiden door overheiden en de Wereldgezondheidsorganisatie, maar we moeten ook zelf beslissingen durven nemen en compromissen op tafel leggen", zegt Coe in een interview met de Indische zender WION.

"Al is het zonder goedkeuring van de autoriteiten, een sport moet zelf kunnen beslissen of het klaar is om evenementen te organiseren. We zijn respectvol, maar moeten denken aan onze sport", is hij strijdvaardig.

"We kunnen niet speculeren of de Olympische Spelen volgend jaar kunnen doorgaan, het is nog meer dan een jaar wachten. We proberen de atleten duidelijkheid te geven zonder te veel te speculeren", aldus Coe