Vandaag is het opnieuw de beurt aan de BV's in "De Container Cup": ex-atlete en haar man komen op bezoek

Het is donderdag en het betekent dat we in "De Container Cup" twee BV's aan het werk zullen zien. Elodie Ouedraogo en Jeroom zullen vandaag het beste van zichzelf geven. Ouedraogo heeft met haar verleden in de atletiek natuurlijk een voordeel ten opzichte van haar man.

Vanavond kan u om 20u op VIER zien hoe Elodie Ouedraogo en Jeroom het beste van zichzelf zullen geven in "De Container Cup". Een speciale aflevering natuurlijk, want Jeroom is de man van de ex-atlete. Ouedraogo moet dan ook normaal gezien een streepje voor hebben, maar toch hoopt Jeroom haar zeker in één discipline te kloppen. "in het schieten hoop ik dat ik beter ben. In mijn puberteit heb ik ook veel op mijn buik geschoten", vertelde Jeroom met een lach in een preview voor vanavond.