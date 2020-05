Europees kampioen veldlopen voor vier jaar geschorst wegens het gebruik van testosteron

Opvallend nieuws uit de atletiekwereld. Robel Fsiha werd in december op 24-jarige leeftijd Europees kampioen veldlopen in Lissabon. 2 maanden later werd hij echter betrapt op het gebruik van testosteron. Hij wordt voor vier jaar geschorst.

Volgens Sporza is Robel Fsiha een tot Zweed genaturaliseerde Eritreeër. Het was een verrassing dat hij in december Europees kampioen veldlopen werd in Lissabon. 2 maanden later kreeg Fsiha echter slecht nieuws, want hij had positief getest op het gebruik van testosteron.

De Zweedse antidopinginstanties zullen hem daardoor schorsen voor vier jaar. De schorsing gaat in vanaf 5 februari 2020 dus tot en met 4 februari 2024 mag Fsiha niet meer deelnemen aan atletiekwedstrijden.