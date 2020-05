Nieuwe internationale atletiekkalender zorgt voor goed nieuws voor de AG Memorial Van Damme

Goed nieuws voor de AG Memorial Van Damme. Er is namelijk een nieuwe Internationale atletiekkalender, maar de wedstrijd blijft zijn oorspronkelijke datum behouden. Het zal doorgaan op 4 september.

Volgens Het Nieuwsblad zal het atletiekseizoen beginnen op 14 augustus in Monaco en het zal eindigen op 17 oktober in een nog te bepalen stad in China. In enkele belangrijke steden zoals Zürich zal er geen atletiek zijn dit jaar, maar de AG Memorial Van Damme blijft wel behouden.

De wedstrijd zal doorgaan op 4 september. Voorlopig bestaat de kans dat er een beperkt publiek aanwezig kan zijn, maar het hangt er vanaf hoe het coronavirus uiteraard verder zal evolueren.