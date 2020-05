Belgische Polsstokspringster zet een punt achter haar carrière: "Op naar de toekomst!"

Opvallend nieuws uit de Belgische atletiekwereld. Aurèlie De Ryck, een 27-jarige polsstokspringster, heeft namelijk een punt gezet achter haar carrière. Ze wil zich nu richten op haar kinépraktijk in Gent.

Aurèlie De Ryck maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. "Vandaag kondig ik met veel pijn, maar ook met dankbaarheid mijn afscheid aan in de topsportwereld. De afgelopen 11 jaren waren een rollercoaster, maar ook een fantastische ervaring. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft, uit de grond van mijn hart. Op naar de toekomst!"

De Ryck is een voormalig nationaal recordhoudster in het polsstokspringen , maar nu staat het record wel op de naam van Fanny Smets. Volgens Het Nieuwsblad zal De Ryck zich nu richten op haar kinépraktijk in Gent.