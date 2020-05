Zeer goed nieuws voor de Memorial Van Damme? Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) lijkt goed nieuws te hebben voor de Memorial Van Damme. Hij hoopt namelijk dat er vanaf 1 september opnieuw publiek aanwezig mag zijn op een sportevenement. De Memorial Van Damme is op 4 september.

Het is nog niet zeker dat het idee wordt goedgekeurd, want de wetenschappers moeten zich nog buigen over het plan, maar volgens Het Nieuwsblad bestaat de kans dat er vanaf 1 september terug publiek wordt toegelaten bij sportevenementen. Er zouden dan uiteraard enkele voorwaarden zijn.

Het voorstel komt van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Het zou goed nieuws zijn voor de Memorial Van Damme, want het atletiekevenement staat op 4 september gepland.