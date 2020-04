Het wordt een moeilijke zomer voor de atletiekwereld: "Waar kan ik een long of een nier verkopen?"

Voor de atleten is het een onzekere periode. Door het coronavirus bestaat de kans namelijk dat er geen competitieve atletiekwedstrijden zullen plaatsvinden deze zomer. Op financieel vlak zouden sommige sporters dan ook in de problemen kunnen komen.

Pieter-Jan Hannes reageerde via Twitter op de hele situatie. Hij deed het op een eigenzinnige manier. "Geen wedstrijden en geen trouwfeesten in 2020. Is er een website waar ik een long of nier kan verkopen?", aldus de atleet.

- Probably no T&F in 2020

- Probably no weddings to organize in 2020



Is there a website where I can sell a lung or a kidney?#paris2020 #Tokyo2020