Daar staan Nafi Thiam & co dan zonder groot doel: volledige schrapping van Europees Kampioenschap

Atletiek is één van de zwaarst getroffen sporten door het coronavirus. Graag hadden we Nafi Thiam en haar collega's nog zien schitteren, maar het zal niet voor dit jaar zijn. Met het EK in Parijs is het laatste grote event van de kalender verdwenen.

Uiteraard was het grote doel van alle atleten dit jaar de Olympische Spelen. Die werden reeds met een jaar uitgesteld. Er stond wel nog een ander groot kampioenschap op het programma: het EK in Parijs. Tal van atleten mikten nu vol op een EK-medaille. Voor Nafi Thiam was het niet de allergrootste doelstelling, maar ze zou er wel aan deelnemen. Dat zal nu echter niet meer gaan. Het EK is afgelast. Het gaat niet zoals bij de Spelen om een uitstel van een jaar. Het EK zal simpelweg niet meer doorgaan. Het is wachten op een volgende editie. Dit betekent wel dat alle grote doelen voor dit jaar van de baan zijn. Het zal voor de atleten niet simpel zijn om nog de motivatie te vinden om te blijven trainen. ENKEL NOG HOOP VOOR MEMORIAL EN DIAMOND LEAGUES Wat heeft 2020 dan wel nog te bieden? Er zijn nog enkele Diamond Leagues die nog niet afgelast zijn en ook de Memorial Van Damme kan in theorie nog doorgaan. Voor die events is het bang afwachten.