Usain Bolt maakt zich zorgen: "Ik probeer haar te beschermen"

Het coronavirus zorgt ook voor twijfels bij ex-sporters, want Usain Bolt maakt zich zorgen. Zijn vrouw is namelijk zwanger en volgens de Jamaicaan heeft hij nu in deze pandemie heel wat verantwoordelijkheid.

Bolt gaf een interview bij L'Équipe. "Ik ben wel bezorgd, vooral over de bevalling. Ik heb mijn partner meegenomen naar mijn boot om haar te beschermen. Daar is het namelijk rustiger en heeft ze frisse lucht", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Er werd ook de vraag gesteld of Bolt zijn comeback zou maken. "Neen, het is echt voorbij. Ik ga niet opnieuw zo veel trainen. Door het feit dat de Spelen zijn uitgesteld, ben ik wel een jaar langer olympisch kampioen."