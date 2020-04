Zorgt uitstel van de Olympische Spelen voor problemen bij 4x400 meter-ploeg? "Ze zullen er staan volgend jaar"

Het uitstel van de Olympische Spelen zorgt bij heel wat sporters voor twijfels, maar niet bij Jonathan Sacoor. Volgens hem zal de 4x400 meter-ploeg er gewoon staan volgend jaar. De leeftijd van Kevin en Jonathan Borlée zal volgens hem geen rol spelen.

Jonathan Sacoor vertelde het bij Play Sports Kot, het dagelijkse praatprogramma van Play Sports. "Het uitstel van de Olympische Spelen zal voor onze aflossingsploeg geen probleem zijn. Iedereen zal er staan."

Kevin en Jonathan Borlée zijn tegen dan 33 jaar oud. Hun leeftijd zou wel eens in hun nadeel kunnen spelen. Sacoor denkt er anders over. "Ze hebben heel wat ervaring en enorm veel doorzettingsvermogenen. Ze zullen niet zo snel de handdoek in de ring gooien."