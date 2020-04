Russische sportminister wil coronacrisis aanwenden om spons te vegen over dopingschorsing

De Olympische Spelen werden uitgesteld, maar naar alle waarschijnlijkheid mag Rusland niet deelnemen aan het grootste evenement ter wereld. De Russen werden vorig jaar voor vier jaar geschorst wegens het sjoemelen met dopingstalen.

Rusland ging echter in beroep tegen de beslissing van het WADA bij het TAS, maar de zittingen werden verschoven door het coronavirus. Ondertussen zinspeelt de minister van sport, Oleg Matitsin, op een opheffing van de schorsing door de coronacrisis.

"We leven nu in een totaal andere wereld. Nu iedereen opgesloten zit in zijn eigen huis, verandert de mentaliteit. De mensen zien nu duidelijker wat de echte prioriteiten zijn en welke zaken naar de achtergrond moeten verdwijnen. De prioriteit is de toekomst van de olympische beweging."