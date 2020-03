Goed nieuws voor atleten die al gekwalificeerd waren voor Olympische Spelen

De atleten die zich al hadden geplaatst voor de Olympische Spelen, hebben goed nieuws gekregen. Hun kwalificatie zal ook gelden voor 2021. Het IOC heeft het laten weten aan de verschillende sportfederaties.

Er was wat onduidelijkheid over het feit of de atleten die al gekwalificeerd waren voor de Spelen ook volgens jaar zeker waren van een plaats. Volgens Sporza heeft het IOC nu laten aan de verschillende sportfederaties in de wereld dat de kwalificaties blijven gelden voor 2021.

Er was toch wel wat onzekerheid over. Zo gingen er geruchten de ronde dat de atleten vormbehoud zouden moeten kunnen aantonen, maar deze regel zou er dus toch niet doorkomen. Er wordt ook nog steeds gezocht naar een nieuwe datum voor de Spelen.