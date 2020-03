EK Atletiek eind augustus gaat voorlopig gewoon door

Er zijn al enkele meetings in het atletiek uitgesteld, maar voorlopig gaat het EK atletiek in Parijs gewoon door eind augustus. Dat heeft de Europese atletiekbond laten weten.

Het coronavirus zorgt in heel wat sporten voor problemen. In het atletiek zijn de eerste meetings uitgesteld of geschrapt, maar er is toch hoop dat het EK atletiek in Parijs eind augustus wel kan doorgaan.

Dat heeft de De Europese atletiekbond laten weten. "Het zijn onduidelijke tijden voor atleten, want we zijn onze structuur kwijt. Toch zorgt het EK in Parijs misschien wel voor licht aan het einde van de tunnel", aldus Lakovakis, een lid van de atletencommissie, in Het Nieuwsblad.