Nafi Thiam als regerend olympisch kampioene ook in 2021 grote hoop op goud: "Ik heb geen excuus meer"

De verwachtingen in 2021 zullen wel ongeveer dezelfde zijn als dit jaar. In elk geval zal België op de zevenkamp zeker nog mogen hopen op een nieuwe gouden medaille met regerend olympisch kampioen Nafi Thiam. Die ziet zichzelf nu topfit en tot in de puntjes voorbereid aan de start komen.

Thiam vat het uitstel van de Olympische Spelen goed op in Gazet van Antwerpen. "Ik bekijk het als een extra lange voorbereiding. Als atleet vind ik dit triest, sinds 2016 ligt mijn focus al op Tokio 2020. Maar dit is de juiste beslissing. Ik ben blij dat de onzekerheid weg is."

OOK GEEN EK?

Of het EK wel zal kunnen doorgaan, is lang niet zeker. "Een jaar zonder kampioenschap is niet per se slecht, integendeel. Als Europese atleet heb je nauwelijks rust, volgen de EK's de WK's op, jaar na jaar, dat is hels. Ik heb geen excuus meer om niet perfect voorbereid aan de start te staan."

Op het WK in Doha moest Thiam vrede nemen met zilver, mede door pijn aan de elleboog die haar hinderde bij het speerwerpen. In Tokio gaat ze opnieuw voor goud. Ondertussen heeft ze van die blessure immers geen last meer. "Met mijn elleboog ging alles goed. Ik klaag als atleet zeker niet over mijn situatie. Ik kan nog trainen, heb dat geluk nog."