Olympische Spelen in 2021? Groot struikelblok alvast van de baan

Binnen vier weken beslist het IOC of de Olympische Spelen deze zomer kunnen doorgaan. Met Canada en Australië hebben al twee landen laten weten sowieso niet deel te nemen deze zomer.

Een uitstel van de Spelen lijkt de meest logische optie. Net als het EK Voetbal zouden ook de Spelen een jaar kunnen opschuiven.

Eén van de grootste problemen voor dat scenario was het WK atletiek van 2021. Dat vindt in augustus 2021 plaats in het Amerikaanse Eugene.

De internationale atletiekfederatie heeft intussen laten weten dat WK te willen uitstellen ‘mocht dat nodig zijn’.