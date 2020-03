Couckuyt: "Olympische Spelen in 2020 of 2021? Belgian Cheetahs zullen er staan!"

Het blijft onduidelijk of de Olympische Spelen deze zomer zullen kunnen doorgaan. Atlete Paulien Couckuyt zou in Tokio haar Olympisch debuut maken.

De 22-jarige Belgische is Europese kampioene bij de beloften en combineert de 400 meter horden met de 4x400 meter aflossing bij de Belgian Cheetahs.

“Als de Spelen toch deze zomer doorgaan, moeten we er staan”, vertelde ze aan Sporza. ‘We trainen elke dag. Meer kunnen we niet doen."

"Ik leef toe naar de Spelen. Ik heb nog niet het gevoel gehad dat er geen doel is. Elke dag stel ik mezelf een doel: een beetje beter worden. Over een maand hebben we hopelijk zekerheid. Het zal deugd doen als die onzekerheid weg is."

Ik ben nog jong en voel dat er nog veel marge is en dat ik elk jaar beter en beter kan worden. Ik zou het superjammer vinden mochten de Spelen worden afgelast, want ik heb er veel zin in."

"Maar ik hoop dat we mooie Spelen kunnen meemaken, dat ze niet verstoord worden door het virus. Voor veel atleten is deze voorbereiding niet ideaal en dat is jammer, want de Spelen moeten iets magisch zijn. Het moet voor iedereen een mooie ervaring blijven."

"Dit jaar of volgend jaar, we zullen er met evenveel motivatie en zin staan. Dat de Cheetahs in 2021 nog beter kunnen zijn? Wie weet. Iedereen groeit. We zullen er altijd staan."