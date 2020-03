Thiam tovert garage om in fitnessruimte

Door het coronavirus moeten de sporters uit alle disciplines steeds creatiever worden om fit te blijven. Ook Nafi Thiam.

De Belgische heeft haar garage omgetoverd tot een fitnessruimte: "Het is niet spectaculair, maar beter dan niets: het zal wel van pas komen", schreef ze op Instagram. "Verder loop ik wat in het dorp en train ik op mijn werptechniek. Dat doe ik alleen of samen met mijn coach. We zoeken naar oplossingen, blijven positief en respecteren de maatregelen."

Over de Olympische Spelen wil ze zich niet uitlaten. "Ik weet dat er veel atleten voor een uitstel zijn en veel tegen, maar ik wil nu geen standpunt innemen omdat ik niet weet hoe de situatie er morgen zal uitzien. Natuurlijk train ik lang voor die Spelen en denk ik er al lang aan, en ik hoop dat ze zullen plaatsvinden, maar ik weet niet of het mogelijk zal zijn.”

“Maar of de Spelen er nu komen of niet, ik klaag niet. Er zijn mensen die veel meer in de problemen zitten dan ik. Mijn gedachten gaan uit naar hen en alsjeblieft mensen: respecteer de richtlijnen en draag zorg voor elkaar."