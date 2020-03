Ook eerste Diamond League-meetings vallen in het water door het coronavirus

Ook het atletiek wordt geteisterd door het coronavirus. De eerste Diamond League-meetings zullen al zeker niet doorgaan. Normaal gezien zal de Diamond League-meeting in Stockholm (24 mei) de eerste zijn.

Geen Diamond League-meetings in Doha (17 april), China (9 mei) en Shanghai (16 mei). Zij worden geschrapt door het coronavirus. Daarom zal de eerste Diamond League-meeting pas in Stockholm zijn op 24 mei.

Volgens Het Nieuwsblad is het voor de Belgen geen ramp. In de eerste wedstrijden van het seizoen doen er namelijk weinig Belgen mee. Hun planning komt voorlopig dan ook niet in gevaar met het oog op de Olympische Spelen.