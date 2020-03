Dan toch geen schorsing voor Amerikaanse verspringer door besmet voedsel

Jarrion Lawson wordt dan toch niet geschorst door het TAS. Volgens Het Internationaal Sporttribunaal heeft Lawson besmet vlees gegeten en daardoor gaat zijn schorsing niet door.

In 2018 werd Lawson gepakt op een positieve dopingtest. Het gebeurde buiten de competitie. Lawson ging echter in beroep en nu blijkt dat hij een dag voor de controle besmet vlees had gegeten in een restaurant.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft het Internationaal Sporttribunaal TAS daarom beslist om zijn schorsing niet door te laten gaan. Lawson speelde in het verleden al knappe wedstrijden en op het WK 2017 werd hij zelfs tweede.