Coronavirus zorgt ook voor problemen bij WK halve marathon

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen in verschillende sporten. Zo worden wielerwedstrijden geschrapt, maar ook in het voetbal worden er maatregelen genomen. Nu zijn er ook problemen bij de halve marathon.

Het WK halve marathon in Polen wordt namelijk uitgesteld naar oktober. Slecht nieuws voor Koen Naert, want de Europese marathonkampioen wilde in Polen zijn conditie testen met het oog op de Olympisch Spelen. Hij had de voorbije maanden namelijk last van een voetblessure.

Toch begrijpt Naert de beslissing. "Ik ben blij dat er vroeg over wordt gecommuniceerd. Ik had het voelen aankomen, dus het is geen verrassing. Ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt over de Spelen, want de boekingen en de stages moeten nu wel allemaal geregeld worden", aldus Naert in Het Nieuwsblad.