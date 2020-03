IOC denkt niet aan uitstel van Olympische spelen, BOIC volgt impact van corona "met grote aandacht"

Het al dan niet doorgaan van wielerwedstrijden staat fel ter discussie. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet verder vooruit denken, maar denkt niet aan uitstel of afstel.

Gastland Japan liet een opening om de Spelen van dit jaar later in te plannen dan de huidige data (24 juli tot 9 augustus), in het geval dat het coronavirus de sportwereld in een wurggreep houdt. Het IOC liet ondertussen al weten dat het er alles aan zal doen om de Spelen te houden binnen de geplande data.

Dat deed het via voorzitter Thomas Bach en via een officieel statement. "Het uitvoerend comité van de IOC moedigt de atleten aan om zich verder te blijven voorbereiden voor Tokyo 2020. Het IOC blijft de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie op de voet volgen."

Ook het Belgisch Olympisch Comité kwam met een statement:

"Het BOIC en zijn medische dienst in het bijzonder, volgen met grote aandacht de impact van de verspreiding van het coronavirus. Wij blijven in nauw contact met de betrokken autoriteiten om zo goed mogelijk in te spelen op de huidige ontwikkeling van deze epidemie. Onze belangrijkste bekommernis in deze, zijn uiteraard de atleten en hun begeleiding."