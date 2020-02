Belgische recordhouder ziet hoe coronavirus Tokio in zijn greep houdt: "Zelfs honden dragen hier mondmaskers"

Bashir Abdil is de Belgische recordhouder op de marathonafstand. De Gentenaar neemt zondag in Tokio deel aan de eerste van zes Marathon Majors.

Abdil is al van woensdagavond in Tokio en is diep onder de indruk van de maaregelen die getroffen zijn in de stad met betrekking tot het coronavirus.

"Het begon al toen ik aankwam op de luchthaven. Iedereen zijn temperatuur werd gemeten en je kreeg een mondmasker mee", zegt de Belgische recordhouder. "Eens in de stad zag ik dat zelfs de honden mondmaskers dragen, of toch die van de rijke mensen. De ziekte leeft hier echt."