🎥 Dubbelslag voor Broeders: Belgisch record én ticket voor Tokio: "Ben heeft nog marge"

Onze landgenoot Ben Broeders kan terugkijken op een meer dan geslaagde winter. De 24-jarige poolstokspringer realiseerde een erg knappe dubbelslag.

Broeder schroefde zijn eigen Belgische record poolstokspringen op van 5,75 meter naar 5,80 meter. Die hoogte is meteen goed voor de Olympische limiet voor Tokio 2020.

Constant

Coach Steven Taeleman is in de wolken: "Dat is de ervaring van de hoogtes in de benen te hebben", zegt hij aan Sporza. "Men zegt dat als je een bepaalde hoogte 10 keer hebt gesprongen, dat dan de volgende 10 centimeter eraan staat te komen."

"Ik denk dat dat het geval is. Ben is heel constant op die 5,70m, 5,75m. Dan kan het gebeuren dat je bij een goeie sprong over 5,80m raakt. En het was ook een heel goeie sprong."

Marge

De beelden van zijn sprong bewijzen trouwens dat hij flink nog wat marge heeft. Kan hij nog hoger? "Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk nu niet dat we moeten geloven dat hij elke week 5,80m zal springen. Want dat heeft hij met zijn constante een beetje doen geloven."