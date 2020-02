Wereld aan de voeten van Duplantis: atletieksensatie verbetert op zijn 20ste al eigen wereldrecord

Armand Duplantis is momenteel 'talk of the tongue' in de sportwereld. De Zweedse polsstokspringer staat al langer gekend als een supertalent, maar scheert nu wel al erg vroeg hoge toppen. Figuurlijk en ook letterlijk. In Glasgow sprong hij over 6m18.

Dat is een nieuw wereldrecord. Het vorige record stond op naam van, jawel, Armand Duplantis. Een week geleden sprong 'Mondo', zoals hij ook wel genoemd wordt, over 6 meter en 17 centimeter. Ook financieel vaart hij er wel bij: voor elke verbetering van een wereldrecord krijgt een atleet 30 000 euro. Door zo vroeg al door te stoten naar de top, lijkt de wereld aan de voeten te liggen van Duplantis. De Scandinaviër is immers pas 20 en heeft alles in zich om één van de beste polsstokspringers in de geschiedenis te worden, zoniet de beste.