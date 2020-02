Nafi Thiam zal dit weekend haar competitierentree maken in België

Binnen enkele maanden staat de Olympische Spelen op het programma. Nafi Thiam is aan het voorbereidingen bezig en dit weekend zal ze haar competitierentree maken op het BK indoor in Gent.

Nafi Thiam zal dit weekend te zien zijn op het BK indoor in Gent. Ze zal deelnemen aan de 60 meter horden. Ze wilde ook deelnemen aan het verspringen, maar volgens Het Laatste Nieuws was het door het tijdschema geen optie in Gent.

Thiam wilde daardoor deelnemen aan het verspringen in het Franse Liévin volgende week, maar daar staat ze op de wachtlijst. Alle twaalf plaatsen zijn ingenomen en dus moet Thiam hopen dat er nog iemand zou wegvallen.