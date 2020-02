Krijgen Gevaert en Ouedraogo opvolging? "De toekomst van de Belgische sprint ziet er momenteel heel rooskleurig uit bij de vrouwen"

Zondag staat het Belgisch Kampioenschap atletiek op het programma. Het wordt vooral uitkijken naar de nieuwe jonge garde sprintsters.

Coach Rudi Diels is optimistisch over de toekomst van de Belgische sprinters bij de vrouwen: "De voorbije zomer was het al duidelijk dat er heel wat opkomend talent is. En ook de prestaties van de voorbije indoorwedstrijden zijn veelbelovend", zegt hij aan Sporza.

Toptalent

Vooral de 19-jarige Rani Rosius lijkt eentje om in de gaten te houden: "Niet alleen haar toptijd op de 60 meter (7"31) was indrukwekkend, maar ook de manier waarop ze die gelopen heeft. Haar stijl was veelbelovend."

"Ook Manon Depuydt, Elise Mehuys en Lucie Ferauge liepen deze winter al onder de 7"50 op de 60 meter. En er zijn nog veel beloftevolle atletes." Is er dan misschien wel een nieuwe succesvolle 4x100m in de maak?

Europees snel op de kaart

Ik heb altijd gezegd dat we een aflossingsploeg zullen kunnen opstarten zodra 4 meisjes individueel onder de 11”60 lopen", zegt Diels. "Op basis van de indoortijden zijn er zeker atletes die het niveau hebben om dat te doen."

"Het project van een 4x100 meter-ploeg willen we dit jaar uitrollen. Een eerste doelstelling is die ploeg samenbrengen en tijden neerzetten."

"Ik denk dat we op Europees niveau wel vrij snel kunnen meedoen met een team dat betekenisvolle resultaten kan neerzetten. Daar zullen we voor vechten."