Sterke prestatie van Eline Berings met evenaring seizoensbeste in Dortmund

Eline Berings heeft een sterke wedstrijd gelopen in Dortmund. Ze werd tweede op de 60 meter horden in Dortmund. Met een chrono van 8"07 deed ze het even goed als haar seizoensbeste.

Ze begon zeer goed aan de wedstrijd, maar daarna viel ze licht terug. Toch was het goed voor een tweede plaats en een evenaring van haar seizoensbeste. Volges Sporza liep ze naar een chrono van 8"07. Cindy Rolleder won de wedstrijd in 8"05. Volgens Berings kreeg ze last van een kramp tijdens de wedstrijd. Ze liet het op Twitter weten. "Ik kreeg halfweg de wedstrijd een kramp. Hopelijk is het niets ernstig, want ik heb nog veel in de benen om te laten zien. Nu start mijn herstel", aldus Berings.