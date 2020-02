Drama in atletiekwereld: Abadi Hadis, opvolger van Gebrselassie, op 22-jarige leeftijd overleden

Haile Gebrselassie is een echt icoon in de atletiekwereld. Hij liep de 5000 meter onder de 13 minuten, de 10 000 meter onder de 27 minuten en de halve marathon onder de 59 minuten. Onder andere Abadi Hadis deed hem dit na. Daarom ook dat diens overlijden zo'n shock is.

De atletiekwereld is in diepe rouw: Abadi Hadis is niet meer. Op amper 22-jarige leeftijd is hij van ons heengegaan. Hadis was een ontzettend groot talent uit Ethiopië. Met Gebrselassie, Kisorio, Tadese en Kamworor behoorde hij tot een clubje van vijf atleten die de uitzonderlijke combinatie 5000 meter - 10 000 meter - halve marathon zo snel afwerkten.

Er werden dan ook nog grootse daden verwacht van dit enorme hardlooptalent. Hij zal helaas niet meer de kans krijgen om die verwachtingen in te lossen. Zijn plotse overlijden is een harde klap, uiteraard in de eerste plaats voor zijn familie en vrienden. Volgens AS kampte Hadis al wel langer met gezondheidsproblemen.