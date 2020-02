Geen WK indoor dit jaar door coronavirus

Dit jaar wordt het WK atletiek indoor uitgesteld. De World Athletics heeft dat op woensdag besloten.

Normaal gezien stond het WK op het programma van 13 tot 15 maart in het Chinese Nankin. De Chinese stad zal het WK nu pas in 2021 ontvangen. World Athletics kwam met een kort statement: "We hebben de mogelijkheid overwogen om naar een ander land uit te wijken en willen de steden bedanken die zich kandidaat stelden, maar er zijn nog te veel zorgen over verspreiding van het virus buiten China", lieten ze weten. "We wilden nu duidelijkheid scheppen en een definitieve beslissing nemen."