Coach Lespagnard geeft update over Nafi Thiam: "Als ze zo verder kan doen, eindigt ze in Tokio helemaal bovenaan"

Door een elleboogblessure lukte het Nafi Thiam niet om in 2019 een groot kampioenschap te winnen. De voorbije weken was ze op stage in Zuid-Afrika en haar coach Roger Lespagnard ziet dat ze vorderingen maakt.

Lespagnard had het bij Sporza over de situatie van Thiam: "Alles is er erg goed verlopen. Het weer was goed en ze voelde zich goed." De elleboog van Thiam krijgt voor de zekerheid wel nog wat extra rust: "We hebben ons enkele weken en zelfs enkele maanden de tijd gegeven om te genezen. Binnenkort ondergaat ze een extra MRI-scan om te kijken of alles oké is."

Uiteindelijk zal die elleboog toch weer belast moeten worden met het oog op Tokio: "Het zal enkele weken vergen om de elleboog weer sterker te maken. Over twee maanden moeten we opnieuw met het speerwerpen kunnen beginnen. Als ze doet wat ze moet doen, dan eindigt ze in Tokio helemaal bovenaan."