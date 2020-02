Ben Broeders heeft nieuw Belgisch Record in het polsstokspringen beet

Ben Broeders heeft in het Duitse Cottbus het Belgische indoorrecord polsstokspringen weten bij te stellen.

In 2002 wist Thibaut Duval het Belgische record voor het eerst boven de 5 meter 70 te leggen. Hij moest dat record van 2006 delen met Kevin Rans, maar daar komt nu toch verandering in.

Ben Broeders ging nu in Cottbus over 5 meter 75 en dat leverde hem in de eindafrekening een tweede plaats op. De zege ging naar de Amerikaan Sam Kendricks.