🎥 Belgische duatleet wint al voor achtste keer de Hel en laat tegenstanders het nakijken

Seppe Odeyn heeft zondag de Hel van Kasterlee op zijn naam geschreven. Het is al de achtste keer dat Odeyn de loodzware duatlon wint. En dat deed hij in stijl.

Het was een loodzware duatlon die de deelnemers voorgeschoteld kregen in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. De duatlon bestaat uit vijftien kilometer lopen, 120 kilometer mountainbiken om vervolgens opnieuw dertig kilometer te lopen.

Odeyn begon sterk aan de duatlon en had na vijftien kilometer lopen een voorsprong van twintig seconden opgebouwd. Met die mountainbike werd die afstand groter en groter tot uiteindelijk twaalf minuten na 120 kilometer.

Daarna moest de zevenvoudig winnaar opnieuw voor dertig kilometer de benen nemen. Uiteindelijk eindigde Odeyn al voor de achtste keer als eerste over de finish in een tijd van 7u46'07". Simon Stevens kwam als tweede over de streep met ongeveer een kwartier achterstand.