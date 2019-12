Belgian Tornados laten net zoals Nafi Thiam het WK indoor in China aan zich voorbijgaan

Net zoals Nafi Thiam zullen de Belgian Tornados, de aflossingsploeg op de 4x400 meter, niet deelnemen aan het WK indoor in China. Dat WK zal in maart plaatsvinden.

Na Nafi Thiam -die aangaf dat het WK in Nanjing niet in haar planning past- zullen dus ook de Belgian Tornados niet aanwezig zijn in China. Dat is uiteraard niet echt een verrassing in een olympisch jaar. Heel wat atleten kiezen er dan ook voor om met het laattijdige WK in Qatar de plannen aan te passen.

Er zullen ook enkele leden van de aflossingsploeg meelopen op de individuele nummers. Op het vorige WK in 2018 in Birmingham pakten de Belgen nog de bronzen medaille.