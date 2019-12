Vier jaar schorsing voor Franse langeafstandsloopster Clémence Calvin

De Franse atlete Clémence Calvin heeft van het Franse antidopingagentschap AFLD een schorsing van vier jaar gekregen voor een positieve controle. Ze testte in maart positief in het Marokkaanse Marrakech.

De Franse langeafstandsloopster gaat er in elk geval niet mee akkoord en trekt naar de Raad van State. "Ik teken beroep aan en ik heb alle vertrouwen in onafhankelijke justitie", vertelde ze bij RTBF. Ook haar man en coach Samir Dahmani kreeg een schorsing van vier jaar.

Calvin was zich volop aan het voorbereiden op de marathon van Parijs en werd in 2018 nog tweede op het Europees kampioenschap. Het is nog niet geweten wanneer er een uitspraak in beroep zal volgen over de dopingzaak.